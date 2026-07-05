Camioneta choca contra árbol y rotonda en Monterrey

Un joven de 21 años resultó lesionado luego de que una camioneta impactara un árbol y terminara sobre una rotonda en Monterrey

Un accidente vial se registró durante la madrugada de este sábado 4 de julio de 2026 sobre el cruce de las avenidas Rodrigo Gómez y Lincoln, en la colonia Central, en Monterrey, donde una camioneta salió de su trayectoria, derribó un árbol y posteriormente terminó impactada contra una rotonda.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, la emergencia fue atendida a partir de las 02:39 horas, movilizando a distintas corporaciones de auxilio al sitio del percance.

Conductor lesionado recibió atención en el lugar

Como resultado del accidente, un hombre de 21 años sufrió lesiones y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Tras ser valorado, permaneció en el lugar y no fue trasladado a un hospital.

Derrame de hidrocarburos tras el impacto

El choque provocó un derrame de hidrocarburos de la camioneta involucrada, situación que fue atendida por elementos de Protección Civil de Monterrey para evitar riesgos en la zona.

Las autoridades también reportaron daños considerables en el área donde ocurrió el accidente.

En las labores de atención participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, Cruz Roja y Tránsito Municipal.

Una vez controlada la situación, personal de Tránsito de Monterrey quedó a cargo de las diligencias correspondientes.