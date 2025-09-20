Camioneta cae encima de un taxi en Escobedo y deja lesionados

Un grupo de rescatistas de la Asociación Mexicana de Rescate se encontraba en las inmediaciones y acudió de inmediato para brindar los primeros auxilios

Una volcadura ocurrida la noche de este jueves en la colonia Santa Martha, en el municipio de Escobedo, dejó como saldo a dos personas lesionadas, luego de que una camioneta cayera sobre un taxi que se encontraba detenido en un crucero.

El accidente se registró alrededor de las 22:00 horas cuando la camioneta circulaba por la avenida Camino Real. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor perdió el control del vehículo, volcó y terminó cayendo encima de un taxi que aguardaba la luz verde del semáforo sobre la avenida Las Torres.

La escena generó momentos de tensión entre automovilistas y transeúntes que presenciaron el impacto, mientras que los pasajeros del taxi intentaban salir del automóvil que quedó parcialmente aplastado.

De manera fortuita, un grupo de rescatistas de la Asociación Mexicana de Rescate se encontraba en las inmediaciones y acudió de inmediato para brindar los primeros auxilios a los conductores involucrados. Según el reporte, ninguno presentó lesiones de gravedad, aunque ambos fueron atendidos por presentar crisis nerviosa y alteraciones en la presión arterial.

Al sitio también acudieron elementos de tránsito municipal, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y ordenar el retiro de los vehículos siniestrados, a fin de restablecer la circulación en la zona.