Camioneta cae al río Santa Catarina; conductor ileso

Una camioneta terminó dentro del río Santa Catarina tras perder el control en una curva; el conductor no resultó lesionado

Una camioneta tipo pick up cayó al río Santa Catarina luego de que su conductor perdiera el control al tomar una curva, en hechos registrados sobre el bulevar Antonio L. Rodríguez, a la altura del Puente Santa Bárbara Oriente, en la colonia Santa María, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, la unidad acudió al sitio tras recibir el aviso de un vehículo fuera de la vialidad.

Al arribar, los elementos localizaron una camioneta Nissan Frontier, con placas PN-36511-A, dentro del cauce del río.

Según los primeros informes, el accidente ocurrió cuando la camioneta circulaba por la zona y el conductor perdió el control en una curva, lo que provocó que se saliera del camino y terminara en el lecho del río.

El conductor, identificado como Marcos Daniel Martínez Morales, de 33 años de edad, fue valorado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que no presentaba lesiones.

El hombre permaneció en el lugar en espera del pase médico correspondiente por parte de su aseguradora.

En el sitio tomaron conocimiento Movilidad Monterrey y corporaciones de auxilio, lo que permitió reanudar la circulación tras asegurar el área.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja, Policía de Monterrey, Protección Civil de San Pedro y Protección Civil de Monterrey.