Camioneta baleada vuelca en Montemorelos; mueren dos personas

Una camioneta pick-up de la marca Hilux con placas de Nuevo León recibió un ataque de al menos 15 disparos por arma de fuego.

Son dos hombres los que fueron ejecutados cuando viajaban en la camioneta por la carretera nacional en Montemorelos.

El vehículo participante se trata de una camioneta Hilux con placa de circulación PW5669B del Estado de Nuevo León.

Los hechos se registraron en la carretera nacional en kilómetro 211 en dirección de Allende a Montemorelos, a la altura del tramo conocido como cuesta de garrapatas.

La camioneta en la que viajaban recibe más de 20 impactos de bala en el vidrio delantero, perdiendo la vida el chofer y el copiloto.

Al momento en que son atacados a balazos, la camioneta termina volcada, mientras que el vehículo que remolcaba una Chevrolet de modelo antiguo quedó atravesado en la carretera.

La carretera nacional permaneció cerrada en ambos carriles de circulación de Monterrey a Montemorelos y fue habilitado un contraflujo.

Las autoridades esperan la llegada de elementos periciales y del servicio médico forense.