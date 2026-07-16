Camión y camioneta chocan en Apodaca; reportan lesionados

Las autoridades confirmaron que el accidente dejó personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el número de víctimas

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Un accidente entre una camioneta particular y un camión de transporte urbano movilizó la mañana de este miércoles a los cuerpos de emergencia sobre la carretera a Laredo, a la altura del autódromo, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil de Nuevo León, el percance fue reportado alrededor de las 08:03 horas. En el sitio participaron una camioneta de color rojo y una unidad de transporte de pasajeros.

Las primeras imágenes muestran que la camioneta sufrió severos daños en la parte frontal tras el impacto, mientras que el camión también presentó afectaciones en la defensa delantera.

Las autoridades confirmaron que el accidente dejó personas lesionadas; sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el número de víctimas ni la gravedad de sus lesiones.

Al lugar acudió personal de la Unidad U.04 de Protección Civil de Nuevo León para brindar atención a los afectados y coordinar las labores de auxilio.