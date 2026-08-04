Camión vuelca y derriba torre de CFE en Salinas Victoria

Los cuerpos de auxilio confirmaron que un camión Kenworth, que transportaba material de lavandería, salió del camino y terminó volcándose

Un conductor lesionado y daños a infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue el saldo de la volcadura de un camión de carga registrada la noche del domingo en el municipio de Salinas Victoria.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:20 horas sobre el camino al Rancho Las Salinas, en su cruce con la Carretera a Colombia, en la colonia Lázaro Cárdenas, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Protección Civil de Salinas Victoria.

Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio confirmaron que un camión Kenworth, que transportaba material de lavandería, salió del camino y terminó volcándose tras impactarse contra una torre de la Comisión Federal de Electricidad.

El operador de la unidad resultó lesionado y, tras ser atendido por los rescatistas, fue trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica.

Pese a la magnitud del accidente, las autoridades informaron que no se registraron afectaciones adicionales en la zona, por lo que, una vez concluidas las labores de auxilio, el sitio quedó bajo resguardo de las autoridades municipales.

En las maniobras participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Salinas Victoria y oficiales de Tránsito municipal, quienes realizaron las acciones correspondientes para atender la emergencia y controlar la circulación en el área.