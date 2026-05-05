Camión urbano es impactado por tren en Monterrey; hay 11 heridos

Tras el impacto, cuerpos de auxilio se movilizaron al sitio, confirmando la presencia de múltiples pasajeros lesionados al interior del camión urbano

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Un accidente ferroviario registrado la noche del domingo , dejó como saldo 11 personas lesionadas, luego de que un tren impactara a un camión de transporte urbano en la colonia Hidalgo, al norte de la ciudad.

El percance fue reportado alrededor de las 21:20 horas sobre el cruce de las calles Manuel Villareal y Martín Carrera, donde, de acuerdo con los primeros informes, el ferrocarril realizaba maniobras en reversa cuando terminó colisionando contra la parte media de una unidad de la Ruta 37 que circulaba por la zona.

Tras el impacto, cuerpos de auxilio se movilizaron al sitio, confirmando la presencia de múltiples pasajeros lesionados al interior del camión urbano con número económico 3227, de color verde, perteneciente al sistema de transporte del Estado. En total, viajaban al menos 11 personas.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los afectados, quienes presentaban en su mayoría lesiones leves y sin riesgo aparente para la vida. Sin embargo, se reporto que dos de los pasajeros fueron trasladados a un hospital para una valoración médica más completa.

En un primer momento, el conductor del camión no fue localizado en el lugar del accidente, lo que generó confusión entre los cuerpos de emergencia; no obstante, posteriormente fue ubicado en las inmediaciones y retenido para esclarecer lo ocurrido.

Versiones recabadas en el sitio señalan que el tren habría iniciado la maniobra de reversa sin previo aviso, lo que derivó en el choque contra la unidad de transporte que se desplazaba por la vialidad.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Monterrey, así como personal del CRUM, Cruz Roja y agentes de Movilidad, quienes coordinaron las labores de atención a los lesionados y el control de la circulación en la zona.

Las causas del accidente ya son investigadas por las autoridades correspondientes.