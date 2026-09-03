Camión urbano choca contra unidad de Mexicana de Gas en Escobedo

Un choque entre un camión de la Ruta 188 y una unidad de Mexicana de Gas dejó a dos hombres lesionados durante la noche en General Escobedo.

Un accidente vial entre un camión de ruta urbana y una unidad de la empresa Mexicana de Gas dejó a dos hombres lesionados durante la noche del martes en el municipio de General Escobedo.

El percance fue reportado alrededor de las 23:00 horas en el cruce del bulevar José López Portillo y la carretera a Monclova, a la altura de la zona de Los Ébanos, en las inmediaciones del río Pesquería.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, se trató de una colisión en la que el camión de la Ruta 188, número económico 4185, impactó con su parte frontal el costado del conductor de un vehículo tipo Robus blanco, perteneciente a Mexicana de Gas y con número económico 7.

Tras el choque, dos hombres resultaron lesionados. Uno de ellos, de 37 años, fue trasladado al Hospital General de Zona número 21 del IMSS para recibir atención médica.

El segundo lesionado, un hombre de 43 años, presentó dolor en uno de sus brazos y permaneció en el lugar, quedando a disposición de elementos de Proxpol.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y Tránsito, quienes brindaron atención a los involucrados y realizaron las labores correspondientes.

Finalmente, agentes de Vialidad se hicieron cargo del accidente para determinar las circunstancias en que ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.