Camión tumba postes, derrama aceite y los deja sin luz

Una aparente mala maniobra del chofer hizo que la unidad jalara cables de postes, derribara uno de ellos dentro de una vivienda

Luego de que el lunes un camión repartidor de paquetería causó una serie de destrozos en la colonia Villa Mitras en Monterrey, hasta el mediodía de este miércoles los vecinos siguen sin luz y el aceite que se derramó de un transformador sigue impidiendo a peatones y automovilistas circular.

El camión se desplazaba por la calle Mil Cumbres, casi a la altura de la avenida Rangel Frías, cuando una aparente mala maniobra del chofer hizo que la unidad jalara cables de postes, derribara uno de ellos dentro de una vivienda, provocara que otro quedara ladeado, afectara una mufa y causara cuarteaduras a una casa.

Los vecinos aseguraron que el camión que causó los destrozos traía el logotipo de “Tres Guerras”.

El tronco de un poste de telefonía local se partió en dos y una parte quedó suspendido dentro de una casa, generando peligro.

Aseguraron que desde el lunes pidieron ayuda a Protección Civil y a Tránsito, de Monterrey; a Bomberos Nuevo León, y a la CFE, sin respuesta positiva para ellos.

Pidieron que de modo urgente las autoridades se coordinen para, por lo pronto, limpiar la zona por el peligro que representa el aceite derramado y que la CFE reinstale el servicio de energía eléctrica.