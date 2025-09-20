Camión termina volcado en Leones tras exceso de velocidad

El percance vial, que no dejó lesionados, generó fuerte carga vehicular, ya que al menos dos carriles de la avenida quedaron obstruidos

Un camión terminó volcado sobre la avenida Paseo de los Leones, en dirección al poniente, a la altura de la colonia Bosques de Cumbres, en Monterrey, debido al exceso de velocidad.

Las primeras versiones arrojaron que el conductor de la unidad de transporte circulaba a alta velocidad por el carril de baja, cuando se aproximó demasiado al borde de la banqueta y chocó contra una estructura de concreto con forma cuadrada. El impacto provocó que el vehículo se volcara.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor —cuya identidad no fue revelada— resultó ileso.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al conductor, quien no requirió ser trasladado a un hospital.

Elementos de Tránsito de Monterrey se encargaron de abanderar la zona y deslindar responsabilidades, mientras se esperaba la llegada de una grúa para remover el camión.

El accidente generó una fuerte carga vehicular, ya que al menos dos carriles de la avenida quedaron obstruidos durante las maniobras.