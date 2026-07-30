Camión termina en cenizas por incendio en autopista al Aeropuerto

Elementos de Bomberos de Nuevo León rápidamente atendieron el reporte de incendio, llegando al lugar para tratar de sofocarlo.

Un camión quedó reducido a cenizas casi en su totalidad luego de incendiarse sobre la Autopista al Aeropuerto a la altura del Vesta Park en el municipio de Apodaca.

Elementos de Bomberos de Nuevo León rápidamente atendieron el reporte de incendio, llegando al lugar para tratar de sofocarlo.

De igual manera, elementos de Protección Civil estatal atendieron el reporte, mencionando que se trataba de un camión de carga Ford 350, el cual era conducido por un hombre de 68 años que transportaba material electrónico.

El conductor señaló como posible causa una falla mecánica en el área del motor, propagándose al resto del vehículo.

Luego de los trabajos, se logró apagar por completo el incendio, descartando algún otro riesgo; en el sitio no se registran personas lesionadas. Policía de Apodaca quedó a cargo para la liberación de la vía.