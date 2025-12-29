Camión sufre fuga de precursor químico al volcar en Montemorelos

Cuerpos de rescate acudieron hasta el punto, donde contaron con apoyo de personal de Petróleos Mexicanos para las labores de trasvase del líquido derramado

Un camión doble remolque presentó un fuerte derrame de un precurso químico luego de volcar este sábado sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos.

Estos hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, a la altura del kilómetro 201, donde comenzó a presentarse la fuga del químico denominado metil-terc-butil éter (MTBE) de la unidad de carga pesada, cuya capacidad ronda entre los 31,000 litros.

Ante esta emergencia, acudió personal de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Municipal, así como elementos de la Guardia Nacional y personal propio de Seguridad Física de Pemex, quienes se encargaron de llevar a cabo las labores del trasvase del químico.

Tras concluir las acciones de traspaso y después de aproximadamente 10 horas de acciones en el lugar, Guardia Nacional se hizo cargo de las labores restantes.

No se reportan personas lesionadas.

¿Para qué se utiliza el MTBE?

De acuerdo con diversas fuentes, el también conocido como éter metil terbutílico, es utilizado como precursor químico en la producción de gasolina, así como en la fabricación de otras sustancias químicas y medicamentos para disolver cálculos biliares.

Este químico también se encuentra presentes en artículos como: