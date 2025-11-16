Camión se incendia sobre avenida Garza Sada, en Monterrey

Por: Diana Leyva 15 Noviembre 2025, 06:30

Personal de Protección Civil Nuevo León acudió hasta la transitada avenida para sofocar las llamas provenientes del área del motor de un vehículo de carga

Las llamas envolvieron a un camión de carga mientras era conducido por la avenida Garza Sada, a la altura de la colonia Valle Alto durante la noche de este viernes en Monterrey. De acuerdo con Protección Civil Nuevo León, este incendio ocurrió alrededor de las 21:38 horas, cuando la unidad de carga pesada se transportaba en dirección de norte a sur sobre el carril de alta velocidad. Elementos de la corporación y bomberos del Estado arribaron al lugar para sofocar las llamas y controlar el siniestro. Aparentemente, solo fue la parte frontal del camión doble remolque la que sufrió daños por el fuego, por lo que no se descarta que se tratará de una falla mecánica.