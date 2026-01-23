Camión se impacta contra fachada de vivienda en Guadalupe

Elementos de Protección Civil confirmaron que el inmueble no presentó daños estructurales, por lo que se descartaron riesgos para los habitantes

Un camión de 3.5 toneladas que transportaba tarimas se impactó contra la fachada de un domicilio ubicado en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio la tarde de este jueves.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente vial se registró en el cruce de Estado de Zacatecas número 122, presuntamente a consecuencia de una falla mecánica en la unidad de carga.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil confirmaron que el inmueble no presentó daños estructurales, por lo que se descartaron riesgos para los habitantes y la población en general. Asimismo, no se reportaron personas lesionadas.

Tras la evaluación de la escena, el incidente quedó bajo resguardo de personal de Vialidad y Tránsito de Guadalupe, quienes se hicieron cargo de las maniobras correspondientes.