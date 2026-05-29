Camión revolvedora impacta auto en Santa Catarina

Los hechos no dejaron lesionados y se registraron sobre la avenida Industrias del Poniente y Callejón del Mármol, en la colonia Bosques del Poniente.

Un accidente vial entre un camión revolvedora y un automóvil particular movilizó a cuerpos de auxilio la tarde de este miércoles en el municipio de Santa Catarina.

Los hechos se registraron sobre la avenida Industrias del Poniente y Callejón del Mármol, en la colonia Bosques del Poniente, donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León tras el reporte del percance.

A la llegada de las autoridades, ambos vehículos ya se encontraban sobre la lateral de la vialidad, mientras personal de Movilidad municipal informó que se trató de un choque por alcance.

En el accidente participaron un camión revolvedora de la empresa Forte Concretos, conducido por un hombre de 35 años, y un automóvil Hyundai i10.

Paramédicos y rescatistas descartaron personas lesionadas, así como riesgos adicionales en la zona, por lo que el caso quedó a cargo de elementos de Vialidad de Santa Catarina.