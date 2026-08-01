Camión recolector se queda sin frenos y provoca daños a autos

El percance se registró durante la mañana de este viernes, en calles de la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, provocando la movilización de autoridades

El conductor de un camión recolector de basura perdió el control de la unidad presuntamente tras quedarse sin frenos, lo que provocó daños a tres vehículos estacionados y derribó una luminaria, en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Galápagos y Victoria.

De acuerdo con información preliminar, el personal del camión realizaba la recolección de basura sobre la calle Galápagos cuando, al llegar a un tramo con pendiente, la unidad presentó una aparente falla en el sistema de frenos y comenzó a desplazarse en reversa sin control.

Durante su trayectoria, el camión impactó primero la puerta de una camioneta tipo van y posteriormente chocó contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados, los cuales resultaron con daños de consideración.

Además, la pesada unidad derribó una luminaria, la cual cayó sobre cableado de la Comisión Federal de Electricidad.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Al lugar acudieron elementos de la Policía de Monterrey, quienes resguardaron la zona, entrevistaron a los testigos e iniciaron el deslinde de responsabilidades para determinar las causas del accidente.