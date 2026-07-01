Camión queda atorado bajo puente y provoca caos vial en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 30 Junio 2026, 18:13 Compartir

Un trailer perdió parte de su estructura al intentar cruzar un paso vehicular y tras maniobras, autoridades retiraron el vehículo y reabrieron la circulación

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Un camión de grandes dimensiones quedó atorado debajo de un paso vehicular en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y la calle Copán, en los límites de Monterrey y San Nicolás, provocando afectaciones severas a la circulación. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la unidad perdió parte de su estructura al intentar atravesar el puente, quedando incrustada debajo de la construcción. Tras el incidente, los fragmentos de la estructura permanecieron atorados en el lugar mientras se realizaban las maniobras necesarias para retirarlos y evitar mayores riesgos para quienes transitaban por la zona. Elementos de apoyo acudieron al sitio para atender la situación y coordinar el retiro de la pieza afectada. Fue alrededor de las 15:30 horas cuando las autoridades lograron remover por completo la estructura atorada, con lo que concluyeron las labores y el paso quedó libre nuevamente.