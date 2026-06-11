Camión materialista choca contra columna del Metro en Monterrey

La conductora de una camioneta habría ingresado a la trayectoria de un camión materialista, registrándose el impacto entre ambas unidades.

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Un accidente vial entre un camión materialista y una camioneta particular movilizó a cuerpos de auxilio la mañana de este miércoles en el cruce de las avenidas Cristóbal Colón y Xicoténcatl, en el centro de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:57 horas cuando una camioneta Mitsubishi color rojo presuntamente intentó incorporarse a los carriles de circulación del lado izquierdo, los cuales se encuentran divididos por las columnas de la Línea 1 del Metro.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la maniobra la conductora de la camioneta habría ingresado a la trayectoria de un camión materialista que circulaba por la zona, registrándose el impacto entre ambas unidades.

Tras la colisión, el camión materialista terminó proyectándose contra una de las columnas del viaducto del Metro, mientras que la camioneta resultó con daños de consideración en la parte frontal. Debido a la fuerza del choque, la unidad particular perdió una de sus llantas delanteras y presentó afectaciones en parte de la suspensión.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los involucrados y confirmaron que ninguno de los cuatro ocupantes resultó lesionado. En la camioneta viajaban dos personas y en el camión materialista otras dos, quienes no requirieron traslado a un hospital.

Elementos de Movilidad Monterrey realizaron maniobras para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación vehicular en la zona. Además, personal de auxilio aplicó arena absorbente para atender el derrame de aceite que quedó sobre la carpeta asfáltica tras el percance.

En el accidente participaron una camioneta Mitsubishi color rojo con placas SHJ-381-B y un camión materialista Dodge color blanco con placas RB-3583-B.

Personal de Protección Civil de Nuevo León descartó riesgos adicionales en el sitio y concluyó las labores de atención alrededor de las 10:31 horas, quedando el caso bajo la responsabilidad de las autoridades viales para determinar las causas del accidente.