Camión invade carril y embiste camioneta en centro de Monterrey

Al invadir el carril de circulación provocó que un empleado del congreso estatal provocara que su camioneta fuera embestida por un camión urbano en el centro de Monterrey

Durante el percance cinco pasajeros de la unidad de transporte resultaron lesionados.

El accidente ocurrió a las 05:45 horas del martes sobre la calle General Zuazua entre Cinstitucion y Padre Raymundo Jardon.

Unidades de Protección Civil y de la Cruz Roja llegaron hasta el lugar para atender a los heridos.

Los paramédicos abordaron el camión urbano de la ruta 17 Santuario.

En el lugar fueron atendidos cuatro usuarios y sobre la banqueta del lado oriente al conductor y empleado del Congreso estatal.

El camión urbano se desplazaba hacia el centro de Monterrey desde la colonia Independecia.

Pero al bajar el puente intermodal, el conductor de una camioneta de estaquitas salió sin precaución de la lateral frente al Palacio Municipal de Monterrey.

Esto hizo que la pesada unidad se impactara contra el lado izquierdo de la camioneta y la proyectara contra un árbol.

El carril de circulación fue cerrado a la vialidad para evitar otro percance.