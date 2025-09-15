Camión impacta farmacia tras choque de Monterrey; van 11 heridos

Durante la noche del sábado se registró una fuerte colisión entre un vehículo particular y una unidad de ruta urbana, lo que dejó una docena de lesionados.

Un camión de ruta urbana protagonizó un accidente cuando se impactó contra una farmacia, lo que dejó al menos 12 lesionados en calles del Centro de Monterrey.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron hasta la avenida benito Juárez en su cruce con Arteaga, donde se reportó que un Kia Forte y una unidad perteneciente a la ruta 185 participaron en una colisión.

Aparentemente, esto sucedió cuando el transporte urbano quien se impactó contra un establecimiento comercial, mientras que un vehículo particular, chocó contra un muro.

Un total de 11 personas lesionadas, donde ocho los pacientes fueron trasladados hacia el hospital, mientras que los demás decidieron trasladarse por sus propios medios.

El conductor de la unidad de transporte permaneció en el lugar para los trámites correspondientes.

Elementos de PC Estatal y Municipal, así como personal de la Cruz Roja, Centro Regulador de Urgencias Médicas y elementos de Tránsito Municipal y Movilidad Monterrey, se dieron cita al lugar para valorar lo sucedido.