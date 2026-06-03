Camión golpea poste y queda colgando afuera de secundaria

Por: Danea Lázaro 02 Junio 2026, 14:03 Compartir

El poste representa un riesgo para estudiantes de una secundaria y vecinos de la colonia Fierro, quienes piden la intervención de la autoridades

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Padres de familia de una secundaria y vecinos de la colonia Fierro, en Monterrey, se encuentran preocupados luego de que el pasado jueves un camión de carga pesada golpeara un poste ubicado sobre la calle Plan de Guadalupe, causando se desprendiera de su base quedando colgado. El poste se encuentra sostenido solo de las ramas de los árboles, totalmente inclinado, ante esto los maestros del plantel tuvieron que acordonar para evitar alguna persona o vehículo pasara. Sin embargo, también fue necesaria la suspensión de las clases, para evitar riesgos. Ante esto piden a las autoridades correspondientes, acudir cuanto antes a realizar el retiro y cambiar el poste, pues su caída traería múltiples daños, al jalar los cables de la secundaria, así mismo el riesgo de caer sobre una persona o vehículo.