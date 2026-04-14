Camión derrama diésel sobre la avenida Madero

Bomberos Nuevo León así como Protección Civil del estado y municipal realizaron labores para contener el derrame del combustible

Una unidad de carga pesada de la empresa Regio Carriers derramó diésel tras sufrir daños en el tanque mientras circulaba por la avenida Francisco I. Madero, en el centro de la ciudad.

El conductor del tráiler detectó la fuga al llegar al cruce con la avenida Benito Juárez, por lo que decidió orillar la unidad antes de arribar a la avenida Vicente Guerrero.

Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del estado, quienes localizaron el daño y, con apoyo de mangueras y cubetas, retiraron el combustible restante. De manera preliminar, se indicó que una varilla habría perforado el tanque.

Por su parte, personal de Protección Civil de Monterrey colocó material absorbente sobre la carpeta asfáltica, pues el diésel se derramó en el carril central, por donde circulaba el vehículo, y posteriormente en los carriles laterales al momento de orillarse.

Bomberos Nuevo León descartó riesgo de incendio.

En la zona se percibía un intenso olor a combustible.

Debido al cierre de al menos dos carriles de la avenida Francisco I. Madero, en un tramo de aproximadamente una cuadra, se generó tráfico, el cual fue desviado por elementos de tránsito de Monterrey.

Lo anterior se realizó para evitar accidentes, debido a que el diésel sobre el pavimento representa un riesgo por lo resbaladizo.

Minutos después, una grúa retiró la unidad afectada, mientras que otro camión se encargó de trasladar el resto del combustible.