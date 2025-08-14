Camión derrama ácido clorhídrico el col. Cementos en Monterrey

La sustancia derramada se trató de ácido clorhídrico proveniente de un tracto camión que transporta un autotanque con la capacidad de 26,000 Lts

Una fuga y derrame de sustancias químicas movilizó a los elementos de emergencia a las avenidas San Nicolás y Ruiz Cortines, en la colonia Cementos en Monterrey.

La sustancia derramada se trató de ácido clorhídrico proveniente de un tracto camión que transporta un autotanque con la capacidad de 26,000 Lts y contaba con una fuga en una de las tomas de descarga.

Elementos de protección civil estatal y municipal realizaron las medidas de contención aplicando diques con absorbente, logrando el cierre total de la fuga.