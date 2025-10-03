Camión de volteo sin frenos provoca accidente en San Pedro

De acuerdo con testigos, la pesada unidad avanzó sin control y en su trayectoria derribó varios postes antes de impactarse contra un árbol

Un aparatoso accidente se registró la noche de este miércoles en la zona residencial de Chipinque, luego de que un camión de volteo se quedara sin frenos mientras circulaba por la avenida Gómez Morin, a la altura del cruce con Roberto G. Sada.

El percance no dejó personas lesionadas de gravedad, aunque causó daños considerables en la vialidad y en la infraestructura urbana. La presencia del vehículo atravesado en la avenida provocó además afectaciones a la circulación en dirección al sur.

Autoridades municipales y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para controlar la situación, retirar la unidad siniestrada y restablecer el flujo vehicular. Personal de tránsito y protección civil también evaluó los daños ocasionados por el derribo de los postes.

La zona permaneció resguardada por varios minutos mientras se realizaban las maniobras para asegurar el área y evitar riesgos adicionales.