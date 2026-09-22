Camión de valores choca contra automóvil en Monterrey

Por: Danea Lázaro 21 Septiembre 2026, 23:01 Compartir

El percance ocurrió en el cruce de Porfirio Díaz y Reforma en el centro de Monterrey, donde el camión de valores presuntamente circulaba a exceso de velocidad

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El conductor de un vehículo resultó ileso luego de que un camión de valores lo impactara al saltarse una luz roja de un semáforo. El percance ocurrió en el cruce de Porfirio Díaz y Reforma en el centro de Monterrey, donde el camión de valores presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre Porfirio Díaz cuando se vuela la luz del semáforo. Automóvil terminó proyectado contra un poste Impactando a un auto compacto color azul, proyectándolo contra un poste; afortunadamente, el conductor resultó sin lesiones. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal para socorrer a los conductores, descartando lesiones. Así mismo, Tránsito de Monterrey realizó el abanderamiento para el retiro de las unidades, también se contó con personal de seguridad para el retiro del dinero.