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Camión de transporte de personal se impacta contra muro de puente

Por: Esmeralda Valdez

11 Septiembre 2026, 20:01

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Elementos de Protección Civil atendieron el accidente en el municipio de García, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Camión de transporte de personal se impacta contra muro de puente

Un camión de transporte de personal se impactó contra el muro de contención de un puente vehicular la tarde de este viernes, en el municipio de García.

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El accidente ocurrió sobre la avenida Lincoln, donde la unidad de una empresa de transporte de personas quedó en una posición inclinada, en el borde del puente.

La unidad trasladaba a varios trabajadores, quienes fueron auxiliados por automovilistas que se encontraban en el lugar.

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Elementos de Protección Civil de García y paramédicos acudieron al sitio para realizar las labores de auxilio, asegurar la unidad y valorar a los pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas de gravedad.

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Las autoridades mantienen bajo investigación las causas que provocaron el accidente y se espera que se determine la situación del conductor.

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