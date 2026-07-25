Camión de reparto derrapa y bloquea avenida en San Pedro

Un camión de carga derrapó sobre pavimento mojado, chocó contra el camellón y una camioneta, quedando atravesado y bloqueando la circulación hacia Monterrey.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un aparatoso accidente vial protagonizado por un camión de transporte de productos se registró sobre el cruce del Bulevar 2 de Octubre y Corregidora, en el municipio de San Pedro Garza García, donde la pesada unidad terminó atravesada, bloqueando por completo la circulación con dirección hacia Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador del camión circulaba a alta velocidad cuando, presuntamente debido al pavimento mojado, perdió el control del volante.

La unidad impactó primero el muro de contención del camellón central y posteriormente golpeó una camioneta que transitaba por la zona. Tras el choque, el camión giró y quedó atravesado sobre la carpeta asfáltica, obstruyendo todos los carriles de circulación.

Pese a lo aparatoso del percance, el conductor resultó fuera de peligro y no fue necesario su traslado a un hospital. Tampoco se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía de San Pedro acudieron al sitio para abanderar el área, desviar la circulación y brindar apoyo durante las labores de atención al accidente.

Debido a la posición en la que quedó la pesada unidad, durante varias horas de la noche se realizaron maniobras con equipo especializado para retirarla y restablecer el flujo vehicular.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el exceso de velocidad y las condiciones del pavimento mojado habrían sido los factores que provocaron el accidente.