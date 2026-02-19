Camión de personal choca contra muro en Apodaca; siete lesionados

Tras el impacto, siete personas fueron valoradas en el lugar por paramédicos, quienes determinaron que presentaban lesiones leves.

Un camión de personal se vio involucrado en un accidente vial durante la madrugada del miércoles, luego de impactarse contra el muro divisorio sobre la carretera Apodaca–Juárez, a la altura del sector Lomas de Holanda, en el municipio de Apodaca.

El percance ocurrió alrededor de la 01:30, cuando la unidad de transporte, un Senda City con número económico 4551, se estrelló por causas que no fueron precisadas. Tras el impacto, siete personas fueron valoradas en el lugar por paramédicos, quienes determinaron que presentaban lesiones leves.

Entre las personas atendidas se encontraba el conductor del camión, José Guadalupe Hernández Roque, de 49 años, así como Jaqueline Cadena Vela, de 30; Lezli Brillitj Flores, de 28; Dayana Treviño Martínez, de 24; Juan Ernesto Rodríguez Martínez, de 28; Mayra Daniela Mauri Escobar, de 40, y Mario Alberto Segura Fraga, de 31 años. Ninguno requirió traslado inmediato a un hospital, ya que decidieron esperar el pase médico correspondiente por parte de la aseguradora.

En el sitio se realizaron labores para eliminar riesgos y prevenir otro incidente, mientras personal de tránsito municipal quedó a cargo de la vialidad y de las indagatorias.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como paramédicos de la Cruz Roja y una ambulancia privada. El servicio concluyó alrededor de las 02:40, sin mayores complicaciones.