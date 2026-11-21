De acuerdo con los primeros reportes, el operador presuntamente se quedó dormido al volante y circulaba a exceso de velocidad

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Un camión de transporte de personal terminó estrellado durante la madrugada de este viernes contra la base del anuncio de Bienvenidos a Apodaca y un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

El accidente fue reportado alrededor de las 03:20 horas sobre el bulevar Carlos Salinas de Gortari, en dirección de San Nicolás hacia Apodaca, frente al restaurante Frison.

La unidad involucrada es un camión Mercedes-Benz de la compañía LINK, dedicado al transporte de personal y con placas A32188R del estado de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador presuntamente se quedó dormido al volante y circulaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control y terminara impactándose contra ambas estructuras.

Tras el percance, el conductor abandonó la unidad antes de la llegada de los elementos de Tránsito, por lo que no fue localizado. Además, se informó que el camión se encontraba sin pasajeros al momento del accidente.

El impacto derribó el poste de concreto de la CFE y dejó varios cables sobre la vialidad, por lo que fue necesario realizar trabajos para cortar el cableado y retirar la estructura, con el objetivo de liberar la circulación.

De acuerdo con el reporte, desde aproximadamente las 04:25 horas se solicitó el apoyo de Protección Civil municipal;

En el accidente no se reportaron personas lesionadas.