Camión de personal cae a canalón en García; hay 9 lesionados

El operador sufrió un aparente desmayo, lo que provocó que invadiera el carril contrario y terminara cayendo hacia un canalón.

Un camión de personal que circulaba por la carretera a García se precipitó hacia un canalón la noche del lunes, luego de que el chofer aparentemente perdiera el conocimiento mientras conducía. El accidente dejó al menos nueve personas lesionadas, quienes fueron trasladadas al Hospital 21 del IMSS.



El percance ocurrió alrededor de las 21:30 horas, a la altura del kilómetro 10, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de García, Cruz Roja y personal del CRUM.



De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo, identificado como un camión de la empresa Transporte Mercurio con placas 60-RC-ZR, circulaba sobre la avenida Heberto Castillo cuando el operador sufrió un aparente desmayo, lo que provocó que invadiera el carril contrario y terminara cayendo hacia un canalón.



En el lugar, los cuerpos de auxilio atendieron a un total de 14 personas, de las cuales nueve fueron trasladadas al hospital para una revisión médica más detallada. Una de las pasajeras tuvo que ser rescatada mediante maniobras especiales, debido a que quedó atrapada dentro de la unidad.



A través de redes sociales, el alcalde del municipio Manuel Guerra Cavazos informó que ninguna de las víctimas presenta lesiones de gravedad. Añadió que instruyó a su equipo para dar seguimiento a los pacientes en el hospital y verificar las causas del incidente.



“Gracias a Dios ninguno presenta heridas graves. Pedí a mi equipo trasladarse también al hospital para brindar apoyo y seguimiento a las personas lesionadas”, expresó el edil en una publicación.



Elementos de Tránsito de García se hicieron cargo de la vialidad, mientras que personal de Protección Civil realizó labores para eliminar riesgos en la zona. El conductor del camión, quien también resultó lesionado, fue trasladado al hospital para su valoración médica.



El caso continuará bajo investigación para determinar las causas del desvanecimiento del operador y las condiciones de seguridad así como mecánicas del vehículo al momento del accidente.