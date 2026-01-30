Camión de mensajería se incendia en Miguel Alemán

Por: Esmeralda Valdez 29 Enero 2026, 18:13 Compartir

Durante las maniobras para el retiro del vehículo siniestrado se registraron afectaciones en la vialidad, lo que generó tránsito lento en la zona

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un camión de mensajería fue consumido por el fuego cuando circulaba por la Carretera Miguel Alemán, a la altura de un parque industrial cercano al Boulevard Arco Vial, en las inmediaciones de la zona centro del municipio de Apodaca. De acuerdo con la información disponible, las llamas alcanzaron principalmente la cabina de la unidad, sin que se reportaran personas lesionadas tras el incidente. Durante las maniobras para el retiro del vehículo siniestrado se registraron afectaciones en la vialidad, lo que generó tránsito lento en la zona. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca y cuerpos de bomberos, quienes lograron controlar la situación y eliminar cualquier riesgo para los automovilistas.