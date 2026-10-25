Camión de la ruta 224 atropella y mata a hombre en Monterrey

Un hombre de 35 años murió tras ser arrollado por un camión urbano en el cruce de Padre Mier y Pino Suárez. El conductor quedó a disposición de las autoridades

Mientras intentaba cruzar la avenida , un hombre perdió la vida luego de que un camión de transporte público lo impactara.

El deceso ocurrió en el cruce de las avenidas Padre Mier y Pino Suárez , en el primer cuadro del centro de Monterrey donde el cuerpo del sujeto quedó sobre el pavimento.

Se trata de un hombre de 35 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

Mientras tanto, el conductor de la ruta 224 quedó a disposición de las autoridades competentes para declarar su testimonio.