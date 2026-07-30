Camión de carga vuelca tras impactarse contra muro en Monterrey

Paramédicos de Protección Civil de Monterrey brindaron atención prehospitalaria al conductor del camión de carga, identificado como Iván, de 40 años

Un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y Copán, en la colonia Ferrocarrilera, movilizó a diversas corporaciones de auxilio y seguridad, dejando como saldo un conductor lesionado y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con información de Protección Civil de Monterrey, el incidente fue reportado a través del sistema de emergencias 911.

Al arribar al lugar, los cuerpos de rescate localizaron un camión de carga que, por causas aún no determinadas, se impactó contra el muro divisor de la vialidad, provocando una semivolcadura.

Como consecuencia del percance, la parte trasera del camión golpeó la parte frontal de un camión de transporte de personal de la empresa TISAL que circulaba por la zona. Además, debido al frenado repentino del resto de los vehículos, un motociclista terminó proyectándose contra la parte trasera de otra unidad.

Paramédicos de Protección Civil de Monterrey brindaron atención prehospitalaria al conductor del camión de carga, identificado como Iván, de 40 años de edad, quien presentó una contusión en el tabique nasal y una laceración de aproximadamente dos centímetros en la región occipital.

El operador informó que la unidad perteneciente a la empresa ALTRECA no transportaba carga al momento del accidente y quedó en espera del pase médico por parte de su aseguradora. Como antecedente médico, se informó que padece diabetes mellitus.

Por su parte, el conductor del camión de transporte de personal, identificado como Octavio, no presentó lesiones.

Durante las labores de atención también se controló un pequeño derrame de diésel mediante la aplicación de material absorbente, con el fin de eliminar riesgos para automovilistas y personal de emergencia.

En el sitio permanecieron trabajando elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil del Estado, Protección Civil de San Nicolás, Cruz Roja Mexicana y personal de Movilidad de Monterrey para atender el incidente, realizar las maniobras correspondientes y restablecer las condiciones de seguridad en la vialidad.