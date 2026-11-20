El percance ocurrió en San Nicolás de los Garza cuando el conductor intentó entrar a una tienda de autoservicio y afectó un carril de paso.

Un camión de carga derribó parte de un árbol y jaló varios cables eléctricos cuando intentaba ingresar al estacionamiento de una tienda de autoservicio, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El incidente ocurrió sobre la lateral de la avenida Nogalar Sur, en su cruce con Diego Díaz de Berlanga, cuando el conductor presuntamente no calculó las dimensiones de la unidad y terminó impactando la estructura del árbol, además de arrastrar el cableado que se encontraba en la zona.

Movilización vial y maniobras de retiro en Nogalar Sur

Tras el percance, parte del tronco quedó sobre uno de los carriles de circulación, lo que provocó la movilización de elementos de Movilidad de San Nicolás, quienes abanderaron el área mientras arribaban las dependencias correspondientes.

Debido a que las ramas y el tronco quedaron enredados con el cableado eléctrico, fue necesario verificar las condiciones de seguridad antes de realizar las maniobras de retiro, a fin de evitar riesgos para los comerciantes y automovilistas que transitaban por el sector.

Una vez que se confirmó que los trabajos podían realizarse de manera segura, el árbol fue retirado y la circulación quedó restablecida. El incidente no pasó a mayores, pese a los riesgos que representó el cableado afectado.