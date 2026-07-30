Camión de basura choca contra puente; deja cuatro lesionados

De acuerdo con el reporte oficial, los cuatro ocupantes lograron salir por sus propios medios del camión, por lo que se descartó que hubiera personas atrapadas

Cuatro trabajadores resultaron lesionados luego de que un camión recolector de basura se impactara contra las escaleras de un puente peatonal durante la madrugada de este miércoles en la colonia Industrial Nogalar, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

El accidente fue reportado alrededor de las 03:50 horas en el cruce de las avenidas Múnich y Nogalar, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron para brindar auxilio.

Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron un camión recolector de basura de la empresa Landwuaste, marca Kenworth, que había chocado contra la estructura de las escaleras del puente peatonal. La unidad era conducida por Constancio Adolfo Rodríguez Miranda, de 42 años.

De acuerdo con el reporte oficial, los cuatro ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo, por lo que se descartó que hubiera personas atrapadas. Personal de Tránsito de San Nicolás ya mantenía acordonada y abanderada la zona para prevenir nuevos incidentes.

Los lesionados fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, CRUM y Protección Civil de San Nicolás. Dylan Altaír Castañeda Ramírez, de 19 años, sufrió una herida en la parte superior de la cabeza, aunque permanecía consciente y alerta.

Por su parte, Bryan Omar Arredondo Arriaga, de 18 años, presentó un raspón en la frente y golpes en ambas piernas. Tras ser valorado por los paramédicos, no fue necesario trasladarlo a un hospital y quedó en espera de un pase médico.

En tanto, Alexis, de 16 años, resultó con una lesión en un dedo de la mano izquierda y una posible fractura en el brazo derecho, por lo que fue trasladado al Hospital Nogalar para recibir atención especializada.

El conductor, Constancio Adolfo Rodríguez Miranda, también fue valorado por personal prehospitalario y posteriormente trasladado a un hospital para una revisión médica más completa.

Tras la atención de la emergencia, las autoridades descartaron riesgos adicionales y dejaron el lugar bajo resguardo de personal de Movilidad de San Nicolás para las maniobras correspondientes y el retiro de la unidad.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Nicolás, CRUM, Cruz Roja y personal de Movilidad del municipio.