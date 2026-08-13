Camión choca con poste y se da a la fuga; deja a vecinos sin luz

Por: Esmeralda Valdez 10 Agosto 2026, 17:50 Compartir

La zona fue acordonada por elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes realizaron labores para evitar riesgos ante los cables y estructuras afectadas

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Un camión de una empresa de paquetería provocó daños en el cruce de Aramberri y Joaquín G. Leal, en el centro de Monterrey, luego de llevarse cables y derribar un poste de madera. De acuerdo con vecinos, el camión circulaba por Joaquín G. Leal y, al realizar una vuelta, la caja del tráiler alcanzó los cables, ocasionando que el poste fuera derribado. Camión también dañó una barda y un vehículo A su paso, también derribó una barda, dañó un vehículo y provocó afectaciones en las mufas de energía eléctrica. Tras el incidente, el conductor del tráiler se retiró del lugar, mientras que los vecinos permanecen sin servicio de luz. Protección Civil acordona la zona afectada La zona fue acordonada por elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes realizaron labores para evitar riesgos ante los cables y estructuras afectadas.