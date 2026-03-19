Camión cervecero derriba poste y provoca fuga de gas en Monterrey

La fuga de gas y los cables de energía pusieron en alerta a las corporaciones de rescate, cuyos elementos tuvieron que evacuar a algunos vecinos de la zona.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En zona de riesgo se convirtió el cuarto sector de la colonia Valle de Infonavit, luego de que un camión cervecero derribó un poste y causó una fuga de gas.

Vecinos de la calle Policasta a la altura de la avenida Alejandro de Rodas escucharon el fuerte estruendo alrededor de las 08:35 horas del miércoles.

Sobre la calle de Policasta, los vecinos observaron circular un camión repartidor de cerveza hacia la parte alta de la colonia.

Antes de llegar a este cruce, a la altura de la calle Tracia, la pesada unidad arrastró cables de telefonía que al estar sujetados al poste de la CFE provocaron que este se desplomará.

El poste de madera que sostenía cables de 13 mil voltios cayó sobre dos automóviles estacionado, uno de ellos tipo Stratus.

Los cables al tocar el pavimento de la calle comenzaron a hacer corto circuito y de un medidor de gas comenzó a escapar combustible.

La fuga de gas y los cables de energía pusieron en alerta a las corporaciones de rescate, cuyos elementos tuvieron que evacuar a algunos vecinos de la zona.

Se estableció que el conductor responsable del accidente se dio a la fuga hacia el poniente de la avenida Alejandro de Rodas.

El cuadrante comprendido por las calles Policasta, Alejandro de Rodas,Tracia, Pireo y Taltivio, fue resguardado por personal de la Policía de Monterrey y de Protección Civil.