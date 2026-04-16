Camión cae en socavón por fuga de aguas negras en Apodaca

Por: Jared Villarreal 15 Abril 2026, 07:07 Compartir

Autoridades del municipio de Apodaca se dieron cita al lugar, confirmando que los tripulantes de la unidad no presentan alguna lesión

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Un camión repartidor de bebidas sufrió una caída en un socavón en la colonia Valle de Huinala VI en el municipio de Apodaca. Los hechos ocurrieron en el cruce de Libertadores y Miguel Hidalgo, cuando el tráiler terminaba de realizar una entrega en un depósito dentro de la colonia y al realizar las maniobras, el pavimento cedió, provocando que la unidad de carga pesada se hundiera. Se pudo constatar que está situación sería debido a la acumulación de aguas negras derivado de una fuga no atendida por las autoridades correspondientes, lo que provocó qué, debido al peso del camión y pavimento débil, se generara el socavón. Autoridades del municipio de Apodaca se dieron cita al lugar, confirmando que los tripulantes de la unidad no presentan alguna lesión y ayudando en el flujo vehicular en la calle.