Camión cae en socavón por fuga de aguas negras en Apodaca

Un camión repartidor de bebidas sufrió una caída en un socavón en la colonia Valle de Huinala VI en el municipio de Apodaca.
Los hechos ocurrieron en el cruce de Libertadores y Miguel Hidalgo, cuando el tráiler terminaba de realizar una entrega en un depósito dentro de la colonia y al realizar las maniobras, el pavimento cedió, provocando que la unidad de carga pesada se hundiera.
Se pudo constatar que está situación sería debido a la acumulación de aguas negras derivado de una fuga no atendida por las autoridades correspondientes, lo que provocó qué, debido al peso del camión y pavimento débil, se generara el socavón.
Autoridades del municipio de Apodaca se dieron cita al lugar, confirmando que los tripulantes de la unidad no presentan alguna lesión y ayudando en el flujo vehicular en la calle.