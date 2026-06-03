Camión cae a barranco y se incendia en la Carretera Nacional

Una unidad de carga pesada terminó incendiada tras un percance vial sobre los carriles de la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago

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Un aparatoso accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio la mañana de este martes en el municipio de Santiago, luego de que un camión de carga saliera del camino, cayera a un barranco y terminara envuelto en llamas sobre la Carretera Nacional.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas en los carriles de sur a norte, a la altura de la comunidad de El Yerbaniz, cerca del conocido Puente Ranchito.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la pesada unidad, identificado como Ricardo Gloria Orzúa, presuntamente dormitó al volante, lo que ocasionó que perdiera el control del camión. La unidad impactó inicialmente contra el muro delimitador que divide los carriles centrales de los laterales y el carril de retorno.

Tras el choque, el conductor intentó frenar, dejando un considerable rastro de concreto desprendido por el impacto, sin embargo, no logró detener la marcha del vehículo, que finalmente cayó al barranco ubicado junto al retorno.

Minutos después de la caída, las llamas comenzaron a salir del área del motor y rápidamente se propagaron hacia la cabina y la caja del camión.

Automovilistas que transitaban por la zona, así como vecinos y comerciantes cercanos, acudieron de inmediato para auxiliar al conductor, quien logró salir de la unidad antes de que el fuego la consumiera por completo. Posteriormente fue trasladado a un hospital del municipio de Santiago para recibir atención médica.

La magnitud del incendio generó una densa columna de humo negro que podía observarse desde varios metros antes del punto del accidente, tanto para quienes circulaban hacia el norte como para quienes transitaban en sentido contrario.

Los primeros en responder fueron elementos de la Policía y Tránsito de Santiago, quienes acordonaron el área, cerraron dos carriles a la circulación y coordinaron las labores de seguridad mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después llegó una unidad cisterna de Protección Civil de Santiago para iniciar el combate al fuego, sin embargo, debido a la intensidad de las llamas fue necesario solicitar apoyo adicional. Al lugar acudieron al menos tres unidades de Bomberos de Nuevo León, cuyos elementos trabajaron durante varias horas para controlar y sofocar el incendio.

Finalmente, el fuego fue extinguido, aunque la pesada unidad quedó completamente destruida, tanto la cabina como la caja de carga.

Las maniobras para enfriar la estructura, retirar los restos del vehículo y limpiar la carpeta asfáltica se prolongaron durante buena parte de la mañana, provocando importantes afectaciones viales y largas filas de vehículos en la Carretera Nacional.