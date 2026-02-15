Camión cae a barranco tras presunta falla en frenos en Monterrey

El propietario del vehículo informó a las autoridades que, presuntamente, el peso de la unidad habría provocado que el freno cediera

Un camión de 3.5 toneladas cayó a un barranco la mañana de este viernes en la colonia Renacimiento, en el municipio de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente fue reportado en el cruce de las calles Rafael y Michel Ángelo.

Al lugar acudieron elementos de auxilio, quienes confirmaron que se trataba de un camión blanco con caja amarilla que se encontraba estacionado en una pendiente.

El propietario del vehículo informó a las autoridades que, presuntamente, el peso de la unidad habría provocado que el freno cediera, ocasionando que el camión se desplazara y terminara volcado hacia el barranco.

Tras descartar personas lesionadas, el personal de Protección Civil procedió a eliminar riesgos en la zona, quedando las maniobras de rescate y retiro del vehículo a cargo de elementos de Movilidad, con apoyo de grúa.

En el operativo participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Tránsito de Monterrey y Policía de Monterrey.