Camión atropella a empleada de tienda en el Centro de Monterrey

El operador de la unidad, identificado como Marcos, de 50 años, señaló que no se percató de haber golpeado a la peatona.

Una mujer de 37 años terminó hospitalizada luego de ser atropellada por un camión urbano en calles del Centro de Monterrey, donde sufrió un golpe en la cabeza y pérdida de memoria.

El accidente fue reportado alrededor de las 6:50 de la mañana de este jueves, en el cruce de Colegio Civil y Aramberri.

De acuerdo con Protección Civil de Monterrey, la mujer, identificada como Esmeralda, circulaba por el sector cuando fue impactada por un camión de la ruta 4235, lo que provocó que cayera sobre el pavimento.

El operador de la unidad, identificado como Marcos, de 50 años, señaló que no se percató de haber golpeado a la peatona. Sin embargo, testigos que presenciaron el accidente le dieron alcance al camión y detuvieron su marcha.

Según el reporte, el conductor también manifestó haber sido agredido con un arma blanca durante el incidente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a la mujer, quien presentó un traumatismo en la región occipital, inflamación y pérdida de memoria, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario para recibir atención médica.

El operador permaneció en el lugar, mientras elementos de Movilidad de Monterrey quedaron a cargo del incidente.