Caminar de manera consciente: Claves para ser feliz

Uno de los beneficios de esta práctica es alejar de nuestra mente emociones negativas como el estrés y la angustia producidas por la rutina cotidiana

El "caminar consciente" o "mindful walking", es una práctica de meditación formal con orígenes orientales, la cual se lleva a cabo al caminar en círculos para coordinar los pasos con la respiración, según explicó el doctor Javier Gutiérrez Ornelas.

Durante una entrevista, el especialista en mindfulness informó que, esta herramienta data desde hace miles de años, en prácticas como el "zen", donde el "caminar consciente" es enfocarnos en el "aquí y en el ahora".

Por medio de las plantas de los pies se busca alejarnos de los pensamientos que provoquen emociones negativas en nuestro cuerpo, como lo es el estrés y la angustia.

El doctor afirmó que uno de los beneficios de esta práctica es el llegar a una estabilidad para calmar la mente, al centrar la atención en las plantas de nuestros pies.

Otro de las ventajas de este tipo de caminata es el evitar accidentes. El tropezar es una consecuencia de la desatención al presente, debido a que nuestra mente se enfoca en el pasado o en el propio futuro, como las responsabilidades de la vida cotidiana.

El especialista afirmó que también ayuda a reducir la ansiedad. Personas expuestas a hablar en público, ya sea con una sola persona o ante una multitud, puede provocar estrés o ansiedad. Por lo que el enfocarse en los pies puede ayudar a la persona a desenvolverse de la mejor manera.

No obstante, afirmó que este mecanismo debe llevarse a cabo de manera diaria para que sea realmente funcional.

El meditar caminando alrededor de diez minutos al aire libre y descalzos, es una manera de experimentar las sensaciones que produce el pasto sobre los pies.

Además de sentir como la energía fluye, desde la parte inferior hasta el resto del cuerpo, se brinda diversos estados de paz y tranquilidad.

Cabe destacar que la intención de este tipo de meditación no es el ejercitarse fisicamente, sino llevar el cuerpo a un estado de paz.