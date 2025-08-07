Cambio repentino de carril de conductora provoca choque múltiple

El percance registrado durante la mañana de este martes, generó algunas complicaciones en la circulación de la avenida Cuauhtémoc, en el centro de Monterrey

El cambio repentino de carril por parte de una joven conductora que viajaba en un vehículo Cupra rojo provocó un choque múltiple sobre la avenida Cuauhtémoc, a la altura de su cruce con la calle 15 de Mayo, en el centro de Monterrey.

El incidente involucró tres vehículos, uno de ellos un taxi.

De acuerdo con el testimonio del taxista José Ángel Álvarez, de aproximadamente 55 años, tras la maniobra repentina del Cupra, él intentó evitar chocar contra un auto Toyota gris que circulaba adelante, pero terminó impactando contra un bote de basura cercano a una luminaria.

En el vehículo Toyota viajaban dos mujeres, quienes resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por personal de Protección Civil de Monterrey.

El taxista no presentó lesiones, aunque su unidad sufrió daños en la parte frontal.

Por su parte, la joven conductora del auto rojo, quien no ha sido identificada, no descendió de su vehículo y esperó en el sitio la llegada de su aseguradora y elementos de Tránsito de Monterrey.

A causa del percance, al menos dos carriles de la avenida Cuauhtémoc quedaron inhabilitados, generando complicaciones en la vialidad durante varios minutos.