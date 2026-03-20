Cambio de carril termina en choque contra camión y luminaria

Conductor de un auto realiza un cambio brusco de carril, lo que causó que chocara a un camión recolector de basura, sobre la avenida Revolución

Un accidente vial se registró sobre la avenida Revolución, a la altura de la avenida Alfonso Reyes, luego de que el conductor de un automóvil Nissan en color azul realizara un cambio brusco de carril, lo que causó que chocara a un camión recolector de basura y posteriormente a una luminaria.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista, quien no fue identificado, circulaba por el carril de alta velocidad cuando intentó incorporarse a uno de los carriles centrales. En ese momento, un camión de recolección transitaba por dicho carril, lo que causó el accidente.

Y es que al percatarse de la cercanía del camión, el automovilista volanteó, logrando apenas un roce con la pesada unidad. Sin embargo, perdió el control del vehículo y terminó sobre el camellón central, donde se impactó contra una luminaria.

El automóvil resultó con daños en su costado lateral derecho, además de la activación de las bolsas de aire.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales tanto en el vehículo como en la infraestructura urbana.

Elementos de Tránsito de Monterrey acudieron al sitio para abanderar la zona y coordinar la circulación, mientras se esperaba la llegada de las aseguradoras. El camión recolector fue retirado hacia un costado para evitar mayores afectaciones al tráfico, el cual ya presentaba incremento en la zona.

Por su parte, el automóvil fue removido con apoyo de una unidad de auxilio vial del municipio.

Ahora el conductor deberá hacerse responsable de los daños ocasionados, incluyendo los de la luminaria y su propio vehículo.