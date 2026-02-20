Cambian sentidos viales en el Centro de Guadalupe

Esta reconfiguración busca mejorar la conectividad con el nuevo corredor de la calle Zaragoza, próximo a inaugurarse, priorizando la seguridad del peatón

Con el objetivo de agilizar el tráfico y fortalecer el proyecto de "Corredores Verdes", Guadalupe informó que, a partir del próximo martes 24 de febrero, las calles Zaragoza y Barbadillo cambiarán su sentido de circulación en el primer cuadro del municipio.

Así quedarán los nuevos sentidos de circulación

Ángel Ponce, director de Ingeniería Vial, detalló que los ajustes se aplicarán de la siguiente manera:

La calle Zaragoza circulará únicamente de Norte a Sur, desde la calle Guadalupe hasta Insurgentes.

Y la calle Barbadillo cambiará su sentido de Sur a Norte, desde Insurgentes hasta la calle Guadalupe.

“Estos cambios son para mejorar el tema de los corredores verdes, actualmente se cuenta con uno en la calle Guadalupe y próximamente se va a inaugurar el corredor de la calle Zaragoza, es para mejorar la conectividad con estos corredores, darle más seguridad al peatón y mejorar la movilidad dentro del Centro de Guadalupe”, señaló Ponce.

Habrá señalización y operativo especial

Se informó que, tras semanas de socialización con los vecinos del sector, se procedió con la instalación de señalética vertical para orientar a los usuarios. Asimismo, personal de la Dirección de Tránsito mantendrá un operativo especial durante los primeros días para asistir y guiar a los automovilistas ante la nueva configuración vial.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta reconfiguración busca mejorar la conectividad con el nuevo corredor de la calle Zaragoza, próximo a inaugurarse, priorizando la seguridad del peatón y una movilidad más fluida en la zona centro.

Tome nota

A partir del martes 24 de febrero, tome precauciones si circula por el centro de Guadalupe: