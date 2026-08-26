Cambian de nombre a Colegio Militarizado, será Colegio Ciudadano

El gobierno estatal atendió la solicitud de la SEP de eliminar denominaciones y prácticas de carácter militar en escuelas de educación básica y media superior.

El Colegio Militarizado General Mariano Escobedo cambiará de nombre para convertirse en Colegio Ciudadano, como parte de la atención a la solicitud del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de eliminar denominaciones y prácticas de carácter militar en escuelas de educación básica y media superior.

Así lo anunció Alfonso Robledo, director general de estos planteles educativos, quien explicó que actualmente existen 11 colegios distribuidos en distintos municipios de Nuevo León, con una matrícula superior a los 6 mil estudiantes.

“Lo que se ha determinado es transformar el Colegio Militarizado en un colegio más de orden civil que ya lo era civil hay que aclarar eso. Nunca fue un colegio militarizado porque tuviera que ver con la SEDENA. Todo el peso, todo los pesos, todos los gastos del Colegio Militarizado va por cuenta del Gobierno estatal, no tenemos otra relación económica más que el estado, es quien financia toda esta educación y simplemente las palabras ‘militarizado’ y algunas categorías de clases, de curricula que tiene que ver con palabras militarizadas han cambiando para tener una nueva concepción”, dijo Robledo.

El director general señaló que la modificación no solamente contempla el cambio de denominación, sino también una actualización de la oferta académica de los planteles.

Aseguró que el proceso representa una oportunidad para fortalecer la preparación de los estudiantes, con la incorporación del Bachillerato Tecnológico en Logística, además de conocimientos relacionados con ingeniería logística, seguridad informática y desarrollo sustentable.

También se contempla la incorporación de nuevas carreras técnicas enfocadas en inteligencia artificial, robótica y automatización.

Asimismo, se mantendrá el esquema de educación dual.

Actualmente, los planteles del Colegio Militarizado se encuentran en los municipios de Monterrey, San Nicolás, Montemorelos, Apodaca, García, Escobedo, Pesquería, Juárez, Linares, Galeana y Sabinas Hidalgo.

Además, ya se cuenta con un espacio para el plantel número 12, que será ubicado en el municipio de Guadalupe.