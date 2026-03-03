Cambian de fecha la Expo Ganadera ante celebración del Mundial

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, Noel Ramírez Mejía, destacó que el evento es un legado estatal y un punto de reunión

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Expo Ganadera 2026, que cada año se lleva a cabo en mayo, se realizará en esta ocasión en octubre, informó la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, debido a la celebración del Mundial 2026 que tendrá como sede el Estadio Monterrey, localizado en el municipio de Guadalupe.

El presidente del organismo, Noel Ramírez Mejía, explicó que la decisión se tomó para facilitar la logística y movilidad ante la magnitud del evento internacional.

“Hemos tomado la decisión de mover la Expo Ganadera 2026 al mes de octubre en un acto de responsabilidad y coordinación con las autoridades, considerando la magnitud del Mundial de Futbol que vivirá Nuevo León. Queremos que ambos eventos sean exitosos y que la ciudadanía pueda disfrutar de los dos”, señaló.

Además, subrayó que la Expo Ganadera representa una tradición profundamente arraigada en el estado y un espacio de encuentro para el sector productivo y las familias.

“Este año estamos cumpliendo 82 años de Unión Ganadera Regional de Nuevo León. Tendremos muchos atractivos para las familias que siempre cuenten con esto”, destacó.

Considerada la máxima fiesta del sector agropecuario en la entidad, la Expo reúne cada año a miles de visitantes, productores y expositores.

Durante varios días, los asistentes participan en actividades relacionadas con la producción y el comercio, asisten a conferencias y talleres, conocen nuevas tecnologías y productos del sector, y también se ofrecen espacios para el intercambio de información entre empresas y productores.

En esta edición, dijo el tesorero Jorge Villarreal, se conservarán sus principales atractivos: “contaremos con exposición ganadera de alta genética, atracciones infantiles, artesanías regionales, gastronomía regional, además de la cartelera artística que presenta el Domo Care y espectáculos regionales en el Jardín Cerveza”.