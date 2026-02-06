Cámaras del C4 captan a hombre cuando roba batería de auto

Minutos después de que una cámara de seguridad lo captó robado la batería de un automóvil, un sujeto fue copado y detenido por la policía de Monterrey.
En el cruce de las calles Garibaldi y Allende en el primer cuadro de la ciudad, uno de los dispositivos detenido seguridad del C-4 captó las imágenes.
Mientras que el sujeto destrozaba el cristal de la puerta del lado del conductor, ya dos patrullas se dirigían a ese lugar.
El sujeto fue visto cuando se metió al automóvil estacionado, quitó el seguro del cofre y se apoderó de la batería.
Pero cuando se disponía a huir, ya estaban los oficiales de policía en esa zona.
El sujeto emprendió la fuga y corrió sobre la avenida Cuauhtémoc, siendo detenido al llegar al cruce con la calle Matamoros.
El presunto delincuente fue sometido y trasladado a las celdas de esta corporación a disposición del Ministerio Público.
Se integra una carpeta de investigación, para establecer su presunta participación en otros robos cometidos en calles del centro de la ciudad.