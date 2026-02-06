Cámaras del C4 captan a hombre cuando roba batería de auto

El sujeto emprendió la fuga y corrió sobre la avenida Cuauhtémoc, siendo detenido al llegar al cruce con la calle Matamoros.

Minutos después de que una cámara de seguridad lo captó robado la batería de un automóvil, un sujeto fue copado y detenido por la policía de Monterrey.

En el cruce de las calles Garibaldi y Allende en el primer cuadro de la ciudad, uno de los dispositivos detenido seguridad del C-4 captó las imágenes.

Mientras que el sujeto destrozaba el cristal de la puerta del lado del conductor, ya dos patrullas se dirigían a ese lugar.

El sujeto fue visto cuando se metió al automóvil estacionado, quitó el seguro del cofre y se apoderó de la batería.

Pero cuando se disponía a huir, ya estaban los oficiales de policía en esa zona.

El presunto delincuente fue sometido y trasladado a las celdas de esta corporación a disposición del Ministerio Público.

Se integra una carpeta de investigación, para establecer su presunta participación en otros robos cometidos en calles del centro de la ciudad.