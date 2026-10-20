Cámaras de patrullas y C4 permiten localizar un vehículo robado

Por: Danea Lázaro 19 Octubre 2026, 14:45 Compartir

El vehículo había sido reportado el 17 de septiembre de 2026, luego de ser robado en la calle León XIII, en la colonia Hacienda Los Encinos.

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Policías de Guadalupe detectaron un vehículo con reporte de robo durante recorridos de disuasión delictiva en la colonia Río. Fue al circular por el cruce de Río San Juan y Río Conchos; los oficiales detectaron mediante las cámaras de la patrulla un Volkswagen Gol rojo.



La información de la unidad fue verificada a través de los sistemas de consulta, donde se confirmó que contaba con reporte de robo. El vehículo había sido reportado el 17 de septiembre de 2026, luego de ser robado en la calle León XIII, en la colonia Hacienda Los Encinos. El automóvil fue localizado con las llantas del lado del conductor ponchadas, por lo que se solicitó la presencia de Servicios Periciales para las diligencias correspondientes.