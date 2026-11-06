Cámaras de Guadalupe detectan dos vehículos robados

Dos mujeres fueron detenidas en Guadalupe tras ser detectadas por cámaras del C4 cuando conducían vehículos con reporte de robo en Escobedo.

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En dos intervenciones distintas, policías de Guadalupe detuvieron a dos mujeres que conducían vehículos con reporte de robo, luego de que las cámaras inteligentes del C4 detectaran las unidades y alertaran a los elementos operativos para su ubicación.

Las detenidas fueron identificadas como Mayra, de 34 años, y Lilian Yedith, de 40 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo.

El primero se detectó sobre la avenida Ruiz Cortines, donde los oficiales le dieron alcance en el cruce con avenida Bonifacio Salinas, en la Colonia Las Américas.

Al verificar las placas en el sistema, confirmaron que contaba con reporte de robo del 31 de octubre en el municipio de Escobedo.

El segundo caso ocurrió por la avenida Israel Cavazos, donde los policías ubicaron el automóvil en el estacionamiento de Plaza Sun Mall.

Al revisar sus placas, confirmaron que tenía reporte de robo sin violencia desde el 19 de octubre, en el municipio de Escobedo.

En ambos casos, las mujeres fueron detenidas y los vehículos asegurados y trasladados ante las autoridades correspondientes.